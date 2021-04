Em Inglaterra dizem que Boris Johnson apoiou a Superliga e oposição exige explicações

Boris Johnson foi um dos primeiros políticos a condenar a Superliga Europeia, mas o 'The Times' conta que o primeiro ministro britânico teve uma reunião com Ed Woodward, 10 dias antes do anúncio da prova, em que o vice-presidente executivo do Manchester United terá ficado com a impressão de que o governante apoiava a competição.





Agora, a oposição pede esclarecimentos sobre o tema, com Jo Stevens, uma das mais destacadas figuras do Partido Trabalhista, a exigir explicações. Ela quer que seja detalhado o que foi tratado na tal reunião, quem estava presente e se Boris Johnson ou outro membro do governo se reuniu com algum dos outros clubes fundadores."De novo, a integridade de Boris Johnson está em causa. O público tem o direito de saber o que foi prometido ao Manchester United por parte do primeiro ministro. Se Johnson apoiou a Superliga, então o público britânico merece uma explicação completa, clara e imediata, bem como um pedido de descupas", disse Stevens.O governo britânico, entretanto, já negou que o primeiro ministro tivesse apoiado o plano, esclarecendo que Boris Johnson encontrou-se com Ed Woodward de forma breve e casual.