Espanhóis dizem que a UEFA pondera excluir Real, Barcelona e Juventus durante dois anos

A 'Cadena Cope' revelou esta sexta-feira à noite que Aleksander Ceferin vai propor a exclusão de Real Madrid, Barcelona e Juventus das competições europeias durante dois anos. Segundo aquela rádio espanhola, a comunicação do presidente da UEFA deverá ser feita depois da final da Liga dos Campeões, agendada para 29 de maio e que irá colocar frente a frente Manchester City e Chelsea.





A notícia vem na sequência do comunicado de hoje da UEFA , onde oficializou a reintegração de nove (Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atlético Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) dos 12 fundadores mas não sem sanções financeiras: retenção de 5% das receitas que estes nove clubes receberiam decorrentes das competições de clubes da UEFA por uma época e ainda contribuição para um donativo total de 15 milhões de euros, "a ser usado em benefício das "raízes" do futebol e do futebol jovem e para crianças em comunidades locais espalhadas pela Europa, incluindo o Reino Unido."O final do comunicado, refira-se, já abria a porta a punições aos três clubes em falta. "A pensar no futuro, a UEFA reservou todos os direitos a tomar qualquer ação que entenda apropriada contra os clubes que se recusaram a renunciar à denominada Superliga. O assunto será prontamente remetido para os órgãos disciplinares da UEFA competentes", podia ler-se na nota no site do organismo.