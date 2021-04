Florentino Pérez: «Eu, que não sou tonto, não entento o novo formato da Champions»

Florentino Pérez admitiu numa entrevista à Cadena SER que sem o dinheiro da Superliga os maiores clubes da Europa não conseguirão fazer contratações sonantes no próximo verão. Os efeitos da pandemia e a crise económica em que praticamente todos mergulharam não deixaram grande margem financeira para ir ao mercado com as pretensões de outros tempos.





"Contratações galáticas? Não existirão sem a Superliga. Nem para o Real Madrid nem para ninguém. Estamos a fechar esta temporada da melhor forma, as contratações serão para a temporada que vem. Normalmente são possíveis, mas se o dinheiro não flui... E se um clube modesto não vende o seu melhor jogador vai passar por dificuldades porque os direitos de televisão vão baixando", analisou o presidente do Real Madrid, que também é o presidente da Superliga.Florentino Pérez não dá o projeto como extinto, até porque nenhum dos clubes desistentes pagou a penalização prevista para a saída. "Continuamos todos. Ninguém pagou a penalização. Não se precipita a saída deste projeto. Havia um clube que não tinha muito interesse mas assinou um contrato vinculativo. Isto não é uma assembleia."O presidente do Real Madrid reconhece que é um projeto de ricos. "Isto é uma pirâmide. Em cima há dinheiro e depois vamos baixando... Se em cima não jogar o Federer contra o Nadal... Ninguém vai ver o Nadal jogar contra o 80 do Mundo.""As pessoas são manipuladoras", prossegue. "Dizem que a Juventus saiu, mas não é verdade. Falei com ele [Agnelli]. Está a ver o que podemos fazer porque temos o dinheiro da JP Morgan para sair do poço em que muitos estamos. Seria um pecado não consolidarmos este formato. A UEFA fala em 2014, mas não sei onde estaremos nessa época. Ninguém entende o novo formato da Champions. Eu, que não sou tonto, não o entendo. Há que fazer alguma coisa agora porque a situação é grave agora. Não sabemos quanto tempo vai durar a covid, este ano seguramente e há quem diga que será também o próximo. Nós trabalhámos na melhor solução, mas se querem que uma modesta equipa da Turquia entre... O dinheiro sai dos grandes jogos, onde há competência. Há que fazer jogos Federer-Nadal todas as terças e quartas-feiras."O presidente da Superliga considera que os adeptos do Real Madrid querem a prova. "Nós desenvolvemos um trabalho e queremos que se torne realidade o mais rapidamente possível porque é urgente. Em agosto deste ano ou do próximo, quanto antes melhor. Por que não confiam neste trabalho? Tenho de perguntar aos adeptos do Real Madrid? Vocês pensam que eles são tontos? Se lhes disseres que todas as terças e quartas-feiras vamos jogar com o Manchester ou o Barcelona não vão preferir? O protesto dos adeptos do Chelsea? Eram uns 40 e sei quem os levou... Mas os adeptos do Real Madrid não preferem que joguemos contra os grandes? Acham que tenho de lhes perguntar isso?"Falou-se na possibilidade de a UEFA sancionar o Real Madrid e impedir o clube de defrontar o Chelsea nas meias-finais da Champions, mas Florentino Pérez não acredita que tal venha a suceder. "Não fizemos nada de mal. Falei com um juiz e, de acordo com o direito comunitário, não podem colocar-nos impedimentos."