Golpe fatal na Superliga: Tribunal da União Europeia diz que competição "ameaça o ecossistema do desporto"

Mais um golpe fatal para as aspirações da Superliga. Um relatório divulgado esta quinta-feira, onde consta o parecer de um advogado geral da União Europeia, determinou que a FIFA e a UEFA não recorreram a qualquer abuso de poder para avisar clubes como Real Madrid, Barcelona ou Juventus, que planeavam avançar com a criação da nova competição que, segundo este mesmo relatório, "ameaçaria o ecossistema do desporto europeu"."Apesar de a ESLC (Europen Super League Company) ser livre de organizar a sua própria competição independente fora dos ecossistemas da FIFA ou da UEFA, não pode, em paralelo, ter clubes a participarem em competições organizadas por essas mesmas organizações sem autorização prévia das federações", pode ler-se no parecer do advogado geral."O futebol na Europa mantém-se unido e firmemente contra a Superliga Europeia, assim como contra qualquer proposta que possa causar uma rutura que ameaçaria o ecossistema do desporto europeu", refere-se.O relatório considera ainda que as atuais regras da FIFA e da UEFA são "compatíveis com as leis da União Europeia".