Guardiola e a Superliga: «Apoio o meu clube mas também tenho a minha opinião»

Pep Guardiola veio esta terça-feira a público revelar qual a sua opinião sobre a criação da Superliga Europeia, competição que diz ser "um embrião que ainda não respira".





Apesar das ameaças por parte da UEFA, relativamente ao impedimento dos clubes fundadores da nova prova em participarem nas competições do organismo (assim como os seus jogadores), o técnico espanhol do Manchester City assumiu que o clube continuará a disputar o título da Champions na presente temporada e que marcará presença nas competições europeias no próximo ano."Apoio o meu clube, os meus superiores e sinto-me parte, mas também tenho a minha própria opinião. Posso dar-vos a minha opinião sobre o que eu sei, mas é um assunto incómodo para os treinadores das seis equipas inglesas porque não temos toda a informação", começou por dizer o técnico catalão, em conferência de imprensa realizada hoje.

"A Superliga é um embrião que ainda não respira, essa é a realidade. A semana que vem vamos jogar na Champions e vamos tentar chegar à final. Na próxima temporada também vamos jogar na Europa. O desporto não é desporto quando não existe relação entre esforço e êxito. Não é desporto quando perder não importa. Não é justo se uma equipa luta e luta e não pode qualificar-se porque o êxito só está garantido para poucos clubes", acrescentou.



"O Ajax tem quatro ou cinco Champions... e não estará? Cada clube defende a sua posição, porém tem de nos clarificar a todos sobre isto. A Premier League e a UEFA também defendem os seus interesses... a UEFA também já falhou", finalizou.