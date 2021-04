Imprensa inglesa revela os três clubes que iam ser convidados para integrar a Superliga Europeia

O 'Daily Mail' adianta que Lyon, Marselha e RB Leipzig eram os clubes 'suplentes' para integrar a Superliga Europeia, na sequência das negas dadas por Paris Saint-Germain, Bayern Munique e Borussia Dortmund para se juntar ao grupo dos 12 fundadores. De acordo com a informação adiantada, estes eram os três clubes que iriam integrar numa primeira fase a revolucionária prova, que como se sabe deu muito que falar nos últimos tempos.





Ainda assim, de acordo com a mesma publicação, não chegaram a ser desenvolvidos quaisquer contactos formais, já que a expectativa inicial do grupo de fundadores da Superliga passava por esperar por uma mudança de opinião por parte de PSG, Bayern e Borussia, algo que acabaria por não suceder.Olhando aos três clubes falados, o Lyon acabaria por ser eventualmente a maior aposta de todos, especialmente pelo seu peso no futebol feminino, que era uma das apostas paralelas deste movimento liderado por Florentino Pérez. No entanto, muito dificilmente os franceses se juntariam, isto levando em conta as palavras de Jean-Michel Aulas , que esta semana arrasou por completo todo o projeto e deixou duras críticas a Andrea Agnelli.