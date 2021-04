Inter Milão junta-se a Atlético Madrid no adeus à Superliga Europeia

Momentos depois do anúncio do Atlético Madrid, foi a vez do Inter Milão também juntar-se à lista de clubes que renunciam a participação na Superliga Europeia.





Através de um comunicado publicado no sítio oficial na Internet, os nerazzurri sublinharam a importância de dar "aos adeptos a melhor experiência no futebol", afirmando ainda que a "inovação e inclusão" fazem e sempre farão parte do "ADN" do clube.Recorde-se que os seis clubes ingleses (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) já tinham dito adeus à prova durante a noite desta terça-feira. Atlético Madrid e Inter Milão seguiram o mesmo caminho e também estão de fora, mantendo-se apenas Real Madrid, Barcelona, Milan e Juventus."O Inter Milão confirma que o Clube não faz mais parte do projeto da Superliga. Estamos comprometidos em dar sempre aos adeptos a melhor experiência no futebol; inovação e inclusão fazem parte do nosso ADN desde a nossa fundação. O nosso engajamento com todas as partes interessadas em melhorar a indústria do futebol nunca mudará."O Inter acredita que o futebol, como qualquer setor de atuação, deve ter interesse em melhorar constantemente as suas competições, a fim de continuar a excitar os adeptos de todas as idades ao redor do mundo, dentro de um quadro de sustentabilidade financeira."Com essa visão continuaremos a trabalhar em conjunto com as instituições e todos os stakeholders para o futuro do desporto que todos amamos", pode ler-se.