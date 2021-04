Capitão do Liverpool une-se aos 'rebeldes': «Não gosto da Superliga nem um bocadinho»

Depois do encontro com o Leeds, James Milner foi questionado pela BBC Sport sobre o tema do momento e não teve qualquer problema em expressar a sua opinião. O médio do Liverpool é o segundo jogador, depois de Bruno Fernandes, a deixar a sua nota de desagrado com esta prova.





"Só posso dar a minha opinião pessoal e não gosto disto nem um bocadinho e espero que não se concretize. O sistema atual funcionou tão bem durante tanto tempo. O que o tornou tão especial foi o facto de termos de ganhar o direito de ganhar a Liga dos Campeões e o direito de ganhar a Premier League. O produto que temos é muito bom. É difícil. Ao vir para o jogo de hoje, os adeptos do Leeds mostraram-nos aquilo que sentem e nós, enquanto jogadores, não tivemos qualquer voto, por isso é algo injusto. Tudo o que podemos fazer é ganhar jogos", disse o médio, de 35 anos.