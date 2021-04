Javier Tebas: «O papel de Infantino preocupa-me»

O presidente de La Liga lança uma farpa relativamente ao posicionamento de Gianni Infantino, líder da FIFA, em todo o processo que redundou na constituição da Superliga.





"O papel de Gianni Infantino preocupa-me! É verdade que o discurso que fez há dois dias foi bastante contundente. Mas aquilo que faz e aquilo que diz não parece ser bem a mesma coisa. Gostaria que ele viesse agora desmentir rotundamente o facto de os clubes da Superliga terem dito que ele os apoiava. Tenho uma série de dúvidas a respeito a Gianni Infantino…", anota Javier Tebas.O dirigente espanhol refere que não existe qualquer incoerência em Nasser Al-Khelaïfi, o multimilionário presidente do PSG [grande responsável pelo inflacionamento dos custos no futebol], ser agora encarado como uma espécie de herói por ter condenado liminarmente a Superliga. "Não é proibido partilharmos a opinião em relação à Superliga. Continuo a pensar a mesma coisa em relação aos clubes-Estado. Creio, no entanto, que nem o Manchester City nem o PSG fizeram alguma barbaridade nos últimos anos. Isso não significa que Nasser Al-Khelaïfi seja um herói. É, isso sim, coerente com as posições que tomou aquando das reuniões da ECA [Associação Europeia de Clubes]", frisa Javier Tebas.