Javier Tebas: «Os números da Superliga não eram reais»

Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, desmente a tese de Florentino Pérez, líder do Real Madrid, segundo a qual a Superliga traria mais dinheiro para todos os clubes.





"A Superliga não estava formada num sistema de pirâmide. Não sei de que figura geométrica falava Florentino, mas de uma pirâmide não era certamente. Era mais um balcão. Era uma Superliga de Power Point. Os números deles não eram reais. Não há dinheiro para pagar aquilo tudo que eles dizem. Era tudo mentira!", sustenta o presidente de La Liga.O dirigente rejeita também a existência de provas fechadas no futebol europeu. "A família Glazer [proprietária do Manchester United e dos Tampa Bay Buccaneers da NFL] tem um conceito diferente do Desporto. Nos Estados Unidos as ligas são fechadas, mas na Europa não é assim. Na Europa não há provas fechadas. Portanto, quem acabou por ser mais surpreendido pela resposta dos adeptos foi a família Glazer. Até teve que pedir desculpa aos adeptos", recorda Javier Tebas.