Javier Tebas responde a Joan Laporta: «Tem problemas mais importantes para resolver»

Javier Tebas, presidente da Liga espamnhola, condena o ziguezaguear de Joan Laporta, o novo presidente do Barcelona, em relação à Superliga.





"Ainda há algumas semanas, durante a campanha eleitoral, pensava de forma diferente. Agora parece ser o máximo defensor da competição. A Superliga é mesmo assim tão necessária? Um torneio entre duas nações? Creio que o Barcelona tem problemas mais importantes para resolver e em que se concentrar do que enfrentar os clubes espanhóis e europeus. Do que defender uma Superliga que está morta", diz o presidente de La Liga, a propósito do líder do Barça ter considerado hoje que a Superliga é vital.O dirigente espanhol crê que a solução não passa por fazer chover euros sobre o futebol. "Estes doze clubes criaram uma espécie de companhia mercantil. Mas há outro problema. Se deres mais dinheiro a estes clubes, os seus jogadores passarão a ter sete Ferraris em vez dos atuais seis. A solução passa pelo controlo dos gastos e distribuição da riqueza. Estes clubes têm que racionalizar os gastos, caso contrário todos nós atingiremos… o absurdo! Todos os clubes que fazem parte da ECA [Associação Europeia de Clubes] votaram na sexta-feira passada a favor da reformulação da Champions. Muitos deles surgiram depois na noite de domingo na formação da Superliga. Aprovaram uma coisa na sexta-feira e anunciaram o nascimento de outra no domingo? Em que ficamos? Pelos vistos, acabaram por não gostar do acordo e quiseram rebentar com o sistema", defende Javier Tebas.