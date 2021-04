A JP Morgan é o principal financiador da Superliga Europeia. O banco norte-americano confirmou que "vai financiar a operação", através de um porta-voz da instituição em Londres, em declarações à agência France-Presse.





O gigante bancário dos EUA avança com um financimento na ordem dos 4 mil milhões de euros, embora tenha sido revelado que a verba poderá mesmo subir até aos 6 mil milhões.Recorde-se que os participantes da nova liga exclusiva - que conta para já com 12 clubes fundadores, com o objetivo de ter 20 formações na prova - receberão, só pela participação na prova, uma verba a rondar os 350 milhões de euros.