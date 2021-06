Justiça suíça impede FIFA e UEFA de sancionarem fundadores da Superliga Europeia

O Ministério da Justiça suíço notificou a FIFA e a UEFA de que não podem mover qualquer tipo de ação disciplinar contra os 12 clubes que decidiram criar a Superliga Europeia, de acordo com o que noticia esta segunda-feira a rádio espanhola 'Cadena Ser'.





Recorde-se que o caso remonta a abril último, altura em que um tribunal de Madrid proibiu ambas as entidades de sancionar os 12 emblemas, uma decisão agora validada pela justiça suíça. Para além disso, o mesmo tribunal avançou ainda com uma ação ao Tribunal de Justiça Europeu do Luxemburgo, de forma a verificar se a FIFA e a UEFA possuem um monopólio sobre o futebol mundial, segundo a mesma fonte, algo que poderá diminuir o raio de ação de ambas.Refira-se que a UEFA aindaa Real Madrid, Barcelona e Juventus, clubes que continuam a defender a Superliga Europeia.