Koke faz comunicado sobre a Superliga em nome do plantel do At. Madrid

O capitão do Atlético Madrid, Koke, transmitiu esta quarta-feira a "satisfação" do plantel colchonero pelo facto do clube ter renunciado a participar no projeto da Superliga, preferindo valorizar o "mérito desportivo".

"O nosso plantel do Atlético de Madrid quer transmitir-vos a nossa satisfação pela decisão final de renúncia ao projeto da Superliga tomada pelo nosso clube", escreveu o atleta, no Twitter.

Dois dias depois de ter sido anunciada à revelia da UEFA, o projeto da nova Superliga europeia ficou reduzido a dois dos 12 fundadores: Real Madrid e Barcelona.

Face à contestação dos adeptos e das autoridades governativas e do futebol, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Tottenham e Chelsea iniciaram a debandada, na passada terça-feira, seguindo-se, durante esta manhã, Atlético de Madrid, Inter Milão, Juventus e AC Milan.

"Continuaremos a lutar para ajudar, desde a nossa posição, para que o Atlético de Madrid cesça através dos valores do esforço e do mérito desportivo que sempre nos caracterizaram, para que todos vós continueis a ver-nos como um reflexo desses traços de identidade", reforçou.

O sonho liderado pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, juntou 12 dos principais clubes de Inglaterra, Espanha e Itália, tendo em vista a criação de uma competição anual com 20 equipas, na véspera de a UEFA revelar o formato competitivo da Liga dos Campeões, a partir de 2024/25.

Juventus e AC Milan já reconheceram a necessidade de avaliar o projeto e acabaram por renunciar ao mesmo, enquanto o Barcelona faz depender a sua permanência da aprovação dos sócios.

Koke prometeu que o plantel cotinuará a "trabalhar duro" para tentar recupear o título de campeão, com a equipa a liderar com 70 pontos em 31 jogos, mais três do que o Real Madrid e cinco do que o FC Barcelona, com menos um jogo.