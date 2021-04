«Ninguém nos expulsará»: Florentino deixa garantia, vê "clubes mortos" em 2024 e fala dos convites

Florentino Pérez foi esta noite convidado do programa El Chiringuito e deu explicações sobre a Superliga Europeia. O presidente do Real Madrid, que também lidera a nova competição que conta já com 12 clubes confirmados disse não acreditar que os emblemas envolvidos sejam excluídos das provas da UEFA nem das ligas nacionais, além de desvalorizar as ameaças feitas aos jogadores no sentido de não poderem representar as respetivas seleções nacionais".





"Há que ser transparente, a UEFA não foi transparente. Os monopólios acabaram e todos nós dizemos que o futebol está prestes a ser arruinado. Eles não nos vão expulsar da Liga dos Campeões, estou completamente seguro. Nem da liga. Nada. Ninguém vai expulsar-nos de lado nenhum. Estão a ameaçar os jogadores, mas eles podem estar tranquilos porque essas ameaças não se vão concretizar. Mas quem dirige os monopólios, a UEFA, tem que ser transparente. A UEFA não tem uma boa imagem, não quero falar de coisas que aconteceram na UEFA, mas tem de haver um diálogo que não seja ameaçador. Eles apresentaram um formato que ninguém entende e dizem que vão começar em 2024, mas em 2024 estaremos mortos. Há clubes que perderam centenas de milhões", disse Florentino Pérez.Relativamente aos restantes oito clubes que irão completar o lote, Florentino Pérez admitiu que "neste momento são apenas três países, não sabemos quais os critérios que vamos usar". "Não convidámos o PSG até agora, nem os dois alemães [Bayern e Dortmund]. Podemos ser 15 e mais cinco que vão alternando. Bayern? Quando saiu isto, não sei porquê, alguém disse que vamos acabar com as ligas E ninguém com bom senso quer acabar com as ligas, na Inglaterra eles vão acabar com o Premier? Claro que não poderá ser para 50 equipas, Roma e Nápoles também terão o direito para que os seus méritos desportivos estejam lá. Mas o que garante dinheiro são os 15 fixos que se defrontam todas as semanas"."Sei quanto ganha LeBron James e não sei quanto ganha o presidente da UEFA. Não creio que os salários tenham diminuído na La Liga ou na UEFA com a pandemia. Porque é que o meu salário é público e não sei o que ganham na Liga ou na UEFA? Transparecnia é transparência".