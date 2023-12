«O futebol é livre»: todas as reações à decisão da UE sobre a Superliga ao minuto

há 47 min 10:20

Florentino Pérez: «O presente e o futuro estão finalmente nas mãos dos clubes e dos adeptos»

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, congratulou-se com a decisão do Tribunal de Justiça da UE. "Nos próximos dias vamos estudar o alcance desta decisão, de grande trascendência histórica. O futebol europeu jamais será um monopólio e, a partir de hoje, os clubes serão os donos do seu destino. Vemo-nos capazes de impulsar as competiciones que consideremos. Triunfou a Europa das liberdades", afirmou o dirigente, referindo-se igualmente ao "início de um novo tempo".



Podemos trabalhar em liberdade e sem ameaças, com o objetivo de inovar e melhorar o futebol. A partir de hoje, o presente e o futuro estão finalmente nas mãos dos clubes e adeptos. O nosso destino pertence-nos e temos uma grande responsabilidade à nossa frente. Marcará um antes e um depois, é um grande dia para a historia do futebol".