Presidente da CONCACAF apoia oposição de UEFA e FIFA à Superliga

O presidente da Confederação da América do Norte, Central e Caribe de futebol (CONCACAF), Victor Montagliani, apoiou esta terça-feira a UEFA e a FIFA, que se opõem à criação da Superliga europeia, manifestando-se contra a iniciativa.

"Apoio totalmente a FIFA e a UEFA e oponho-me à criação de qualquer 'superliga', que pressupõe uma rutura com as instituições atuais do futebol", lançou o dirigente canadiano, através de uma mensagem publicada nas redes sociais.

Montagliani assinalou que os 12 clubes fundadores da Superliga "têm a responsabilidade de trabalhar de forma conjunta para fazer crescer o jogo e de respeitar as estruturas de governo do futebol".

No passado domingo, AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram a criação da Superliga europeia, à revelia de UEFA, federações nacionais e vários outros clubes.

A competição vai ser disputada por 20 clubes, 15 dos quais fundadores - apesar de só terem sido revelados 12 - e outros cinco, qualificados anualmente.

A UEFA anunciou que vai excluir todos os clubes que integrem a Superliga, assegurando contar com o apoio das federações de Inglaterra, Espanha e Itália, bem como das ligas de futebol destes três países.

Entretanto, o organismo que rege o futebol europeu anunciou o alargamento da Liga dos Campeões de 32 para 36 clubes, a partir de 2024/25, numa liga única, com cinco jogos em casa e outros tantos fora.