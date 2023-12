Presidente da UEFA sobre a Superliga: «Que comecem essa grande competição e com apenas dois clubes...»

A UEFA já reagiu à decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que sublinhou a ilegalidade do organismo proibir os clubes de participarem em competições paralelas, nomeadamente a Superliga Europeia.O presidente Aleksander Ceferin respondeu de forma dura em relação à Superliga: "Podem criar o que quiserem. Espero que comecem essa grande competição o mais cedo possível e com apenas dois clubes…"O líder da UEFA sublinhou uma frase usada sempre que este assunto está na ordem do dia. "O futebol não está à venda", criticando bastante os clubes que são favoráveis à criação da Superliga: "Espero que eles tenham noção do que estão a fazer mas não tenho a certeza em relação a isso."