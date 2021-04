Joan Laporta, presidente do Barcelona, defendeu esta quinta-feira que o projeto da Liga Europeia é fundamental e que os grandes clubes têm de receber mais pela participação nas provas europeias.





"É absolutamente necessário que os clubes grandes deem a sua opinião no aspeto económico. Somos partidários das ligas estatais e vamos falar com a UEFA", disse o líder dos blaugrana à TV3, que não anunciou a saída do projeto."Temos uma posição de prudência. É uma necessidade, mas a última palavra será dos sócios. Nós, os grandes clubes, trazemos muitos recursos e temos de ter uma palavra na distribuição económica", acrescentou.