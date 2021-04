Presidente do Lyon e a Superliga Europeia: «Sinto que fui enganado»

Jean Michel Aulas, presidente do Lyon, admitiu em declarações ao jornal francês 'L'Équipe' que está muito desiludido com os 12 clubes que avançaram com a Superliga, muito particularmente com Andrea Agnelli, o presidente da Juventus que era também líder da Associação de Clubes Europeus.





"Eu já tinha dito claramente que não faríamos parte de uma coisa destas porque acho que este tipo de organização não é compatível com o que os adeptos querem. No futebol todas as equipas devem ter a sua oportunidade e este é um dos poucos desportos onde qualquer um pode vencer. Não acredito em ligas privadas", avisou.Aulas contou depois que Agnelli foi protagonista da reunião da Associação Europeia Clubes na última sexta-feira, que serviu para validar o novo formato da Champions. "Tivemos uma reunião sexta-feira de manhã, que validou a última negociação com a UEFA sobre a Liga dos Campeões. A UEFA aceitou a nossa petição, que passava por uma gestão partilhada das competições europeias. Por isso foi incrível ver sair este projeto da Superliga, nós tínhamos reunido dias antes com os principais clubes, incluindo os 12 que estiveram na origem da Superliga, e não houve opositores", contou."Tentei telefonar ao Andrea Agnelli no domingo mas não me respondeu. Falei com o Ceferin. A deceção é imensa para com aquele homem, ao menos que dissesse sábado ou domingo o que ia acontecer. Seguramente tinha boas razões, mas nós não as conhecíamos. Criou um problema. Tenho a sensação de que me enganaram", acrescentou o líder do Lyon.Aulas acredita que a partir de agora nada será como antes. "Como se nada tivesse acontecido? Não. O Rummenigge [presidente do Bayern Munique] diz que devemos construir pontes, mas as coisas nunca voltarão a ser as mesmas. Se quiserem voltar devem assumir um compromisso a longo prazo de que não voltarão a lançar este tipo de iniciativas."