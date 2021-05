Real Madrid, Barcelona e Juventus denunciam "pressões e ameaças" para abandonarem a Superliga

O Real Madrid, o Barcelona e a Juventus - os clubes fundadores da Superliga que ainda resistem - emitiram um comunicado conjunto em que reafirmam a necessidade da prova, assegurando que os clubes "receberam - e continuam a receber - pressões e ameaças para que abandonem o projeto".





Um dia depois de a, os três clubes dizem que as pressões e ameaças são uma situação "inaceitável num estado de direito" e recordam que "os tribunais já se pronunciaram e ordenaram à FIFA e à UEFA, com veemência, que se abstenham enquanto tramita o procedimento judicial, diretamente ou através das suas entidades filiadas, de realizar qualquer atuação que possa penalizar os clubes fundadores".Merengues, catalães e bianconeros recordam que a Superliga foi criada para "trazer soluções à situação insustentável por que passa atualmente a família do futebol", lembrando que os fundadores "anunciaram a sua vontade de criar a Superliga e estabelecer um canal de comunicação com a UEFA e a FIFA, com um espírito construtivo e de colaboração entre as partes", coisa que ambos os organismos internacionais "recusaram".Os três clubes dizem sentir-se obrigados a "trazer respostas eficazes e sustentáveis às questões que ameaçam o futebol". "Lamentamos profundamente que os nossos amigos e sócios fundadores do projeto da Superliga se encontrem imersos numa postura incoerente - e inconsistente - depois de assumirem no dia de ontem certos compromissos com a UEFA."E prosseguem: "De qualquer forma, dado que os problemas materiais que levaram os 12 clubes fundadores a anunciar a Superliga há umas semanas não desapareceram, reiteramos (...) que temos de atuar com responsabilidade e preservar a busca de soluções, pese as inaceitáveis pressões e ameaças que continuamos a receber da UEFA".A finalizar reiteram a vontade de "debater, com o devido respeito, sem pressões e com respeito pelo estado de direito, as soluções mais apropriadas para a sustentabilidade de toda a família do futebol."