Sp. Braga quer colaborar para 'manter os valores que definem o futebol europeu'

O Sp. Braga reagiu em comunicado à decisão Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a Superliga, reforçando o compromisso em colaborar para "manter os valores que definem o futebol europeu""O SC Braga tomou conhecimento do julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no caso da European Super League, que de forma alguma valida ou legitima a chamada Superliga. O SC Braga reafirma o seu compromisso em colaborar, no plano da ECA e ao lado de centenas de outros clubes, para manter os valores que definem o futebol europeu. Essa garantia é neste momento assegurada pela parceria sólida que os clubes, via ECA, mantêm com a UEFA".