As notícias em torno da saída do Chelsea e Manchester City da Superliga Europeia, assim como a reunião de emergência dos 12 fundadores, deixam no ar a hipótese de a prova poder sofrer um forte revés nas próximas horas. Ora, é com este cenário de fundo que o Spartak Moscovo resolveu adiantar-se e 'enterrar' já a nova competição... com apenas um dia de vida.





European Super League



19/04/21 – 20/04/21



You will not be missed. pic.twitter.com/d6WlTDJNdr — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 20, 2021

"Superliga Europeia, 19/04/21 - 20/04/21. Não teremos saudades", é a 'lápide' que o clube russo utilizou no Twitter.