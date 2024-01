Superliga Europeia quer arrancar em 2025: já há 20 equipas "preparadas" e 30 "quase convencidas"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Anas Laghrari, um dos principais responsáveis pela criação da Superliga Europeia, assegurou que já tem vinte equipas "preparadas e muito motivadas" para participarem naquela competição, assim como outras 30 "quase convencidas".Em declarações ao jornal 'Ouest-France', Laghrari referiu que a Superliga está de tal maneira bem encaminhada que os jogos "poderiam começar amanhã". O principal objetivo, acrescenta ainda, passa por "arrancar em setembro de 2025 com as melhores equipas da Europa, inclusive as inglesas".Além destas garantias, Laghrari - que não revelou os nomes das equipas envolvidas - frisou também que alguns dos emblemas que, em público, se mostraram contra o projeto, estão na verdade a apoiá-lo em privado e dispostos a participar."Não podemos dar nomes [dos participantes] para não os expormos à UEFA", disse ainda.