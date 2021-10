Superliga reinventa-se: conheça as novas ideias do projeto que deixa de ser um torneio fechado

O projeto de criação de uma Superliga Europeia causou grande alvoroço na Europa do futebol; o litígio judicial contra o alegado monopólio da UEFA está nas mãos do Tribunal de Justiça da União Europeia, no Luxemburgo, e a ideia de criar uma competição paralela/alternativa à Liga dos Campeões não morreu. A revista financeira alemã 'Wirtschaftswoche' revelou um documento intitulado 'Repensar o futuro do futebol na UE', com novas linhas orientadoras, terá sido enviado aos eurodeputados e à Comissão Europeia.





E uma das novidades prende-se com o formato da competição. Segundo o documento, a nova Superliga não teria membros permanentes, mas seria "100 por cento aberta". Uma iniciativa que, segundo o jornal 'As' partiu do Barcelona (um dos resistentes do projeto, juntamente com o Real Madrid e a Juventus) e que foi apoiada pelos restantes clubes."Comprometemo-nos de que o formato da Superliga Europeia suprima conceito de membros permanentes e esteja aberto a todos os clubes europeus", explica o documento.Os promotores do texto explicam também que não pretendem romper com as competições nacionais, mas sim conviver com elas, "continuando no ecossistema existente"."A Champions atual, dirigida e operada pela UEFA, a autodenominada reguladora das competições futebolísticas na Europa, não mudou em quase 30 anos e tornou-se rígida, aborrecida", lê-se no documento, onde é garantido que os promotores do projeto "ouviram os adeptos e não querem uma liga fechada para sempre"."O projeto da Superliga é o reconhecimento de um sistema que está terminado. A UEFA é o autoestabelecido governo do futebol na União Europeia, sendo uma associação privada suíça, governada pela lei suíça e sujeita ao TAD (tribunal arbitral fora do controlo do sistema europeu de justiça) em termos desportivos", acrescenta o mesmo documento.A Superliga trabalha de há uns meses a esta parte com uma empresa de imagem e relações públicas em Londres, seguindo na estratégia de mudar o formato desportivo de torneio fechado, que tantas críticas gerou aquando do seu aparecimento.Quanto ao tipo de competição, fala-se na possibilidade de haver duas divisões de 20 equipas, com novidades como o pagamento de parte das viagens para os adeptos visitantes ou um preço máximo para os bilhetes.