Tebas e a Superliga Europeia: «Estão a trabalhar noutro projeto que mais uma vez será um fracasso»

Javier Tebas marcou presença esta quarta-feira na apresentação da quarta temporada da La Liga Genuine Santander, tendo abordado o atual momento do campeonato espanhol, sem esquecer a Superliga Europeia."O que me deixou feliz [no 'El Clásico'] é que foi um grande jogo e um grande Barcelona. Este é o Barcelona que a LaLiga gosta e não o do início da temporada. É por isso que estou feliz, há mais competitividade. Não vi a celebração de Laporta", começou por dizer o presidente da La Liga, em declarações citadas pela 'Marca'."Penso que a Liga não está decidida. Volto a recordar-me da primeira jornada da Liga dos Campeões, quando não houve grandes resultados para o futebol espanhol. Parecia que tinha afundado e que não podíamos competir na Europa e agora temos três equipas nos 'quartos' e uma na Liga Europa. A Liga não está decidida, faltam muitos pontos e jogos difíceis para as equipas que estão lá em cima. Acredito que será uma Liga que vai ser decidida com [o campeão a ter] menos de 90 pontos, o que significa que é muito competitiva", lembrou ainda Tebas, que voltou a abordar a possível chegada de Mbappé e Haaland a Espanha."Tudo indica que Mbappé vai rumar ao Real Madrid, mas agora ainda não é certo. O que eu sei, e digo há algum tempo, é que ele não vai continuar no PSG. Espero que termine no Real Madrid e se Haaland rumar a uma equipa espanhola, melhor. Para a competitividade é melhor que ele esteja noutro clube, mas eu também ficaria feliz se ele fosse para o Real Madrid. Estas duas estrelas em Madrid seriam muito importantes", frisou, dizendo ainda que o acordo do Barcelona com a CVC "não é a única solução para contratar Haaland".Javier Tebas voltou ainda a falar sobre a Superliga Europeia, a qual considerou estar condenada ao fracasso."Como digo sempre, Florentino [Pérez] nunca perde, está sempre pronto para alguma coisa. É um conceito que começou há muitos anos em que os grandes clubes e especialmente o Florentino - já não digo o Real Madrid. É mais um conceito dele em que os grandes são os que têm de dominar e comandar tudo, como disse no 'El Chiringuito'. Esse conceito ainda existe. Atribuem grande importância ao que a União Europeia diz. Não acho que seja tão importante porque os governos da Europa já se posicionaram e o que os tribunais fazem é aplicar as regras aprovadas pela União Europeia, que é muito clara: não quer projetos da Superliga. Eu sei que eles estão a trabalhar noutro projeto, porque aquele que fizeram já falhou a nível de competição. Eles já sabem que os ingleses não vão estar lá e estão a trabalhar noutro projeto, que mais uma vez será um fracasso. Eles continuam a brincar. É um projeto mais continental sem as equipes inglesas. É um projeto não apenas contra a UEFA, mas contra a Premier League e eles estão a trabalhar nesse projeto", vincou.