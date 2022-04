Tribunal de Madrid dá razão à UEFA: Real Madrid, Barcelona e Juventus já podem ser sancionados

A juíza do Tribunal Mercantil Número 17 de Madrid decidiu a favor da UEFA e suspendeu as medidas cautelares adotadas em abril de 2021 a propósito da Superliga, avança a imprensa espanhola.Quer isto dizer que o organismo europeu pode agora sancionar o Real Madrid, o Barcelona e a Juventus, os únicos clubes que continuam no projeto.A UEFA foi forçada a arquivar os procedimentos disciplinares que tinha iniciado visando estes clubes na sequência da providência cautelar interposta naquele tribunal.Mas agora vê a juíza Sofía Gil García dar-lhe razão, depois de no dia 1 a magistrada ter ouvido todas as partes envolvidas no processo."Os sócios e sociedades demantantes são pessoas jurídicas independentes e, no momento de desenvolvimento do projeto, os intervenientes - incluídos nas entidades financeiras - eram perfeitos conhecedores das possíveis consequências, o que não evitou a adoção de compromissos de financiamento, que não se pode presumir que vão ser frustrados pelas eventuais sanções", escreveu a juiza no acórdão a que o 'As teve acesso.O Tribunal de Justiça da União Europeia, recorde-se, ainda não se pronunciou sobre se a UEFA "goza de uma posição de domínio" sobre as competições europeias, nomeadamente a Liga dos Campeões.