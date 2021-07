Real Madrid, Barcelona e Juventus anunciaram esta sexta-feira em comunicado que a UEFA está obrigada por decisão judicial a revogar, com efeito imediato, todas as ações contra os clubes fundadores da SuperLiga Europeia.





De acordo com o referido comunicado, a UEFA é ainda avisada que "o não cumprimento da sua decisão resultará em multas e potencial responsabilidade criminal."Real Madrid, Barcelona e Juventus frisam, por outro lado, que pretendem "continuar a desenvolver o projeto da Superliga de uma forma construtiva e cooperativa, contando sempre com todos os intervenientes no futebol: adeptos, jogadores, treinadores, clubes, ligas, e associações nacionais e internacionais".