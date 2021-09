A UEFA anunciou esta segunda-feia que os processos disciplinares abertos contra Barcelona, Juventus e Real Madrid, os três clubes 'sobreviventes' do projeto da Superliga Europeia, foram considerados "nulos e vazios", como "se nunca tivessem sido abertos".





"Na sequência da suspensão do processo contra o Barcelona, ??Juventus e Real Madrid, no que se refere a uma potencial violação do quadro jurídico da UEFA relacionada com a chamada 'Superliga', o Órgão de Recurso da UEFA declarou hoje os processos nulos e vazios, como se nunca tivessem sido abertos", escreve a UEFA, em comunicado.

Recorde-se que os processos haviam sido suspensos temporariamente em junho.