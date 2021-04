Um dos 'Big-6' da Premier League já pensa em sair da Superliga, avançam ingleses

O jornal 'The Times' avança esta terça-feira que "pelo menos um dos 'Big-6' clubes ingleses" que fazem parte do núcleo pioneiro que deu início à Superliga Europeia está com intenções de voltar atrás na sua decisão e recusar participar na nova competição europeia de clubes.

De acordo com a mesma fonte, as palavras deixadas por Aleksander Ceferin, presidente da UEFA que esta terça-feira deixou em aberto a possibilidade de os clubes que rejeitarem a inclusão na Superliga Europeia voltarem a competir nas competições da UEFA, motivaram um dos clubes a repensar a sua decisão.

"Senhores, cometeram um enorme erro. Alguns dizem que é ganância, outros desdenha, arrogância... ainda vão a tempo para mudarem de opinião. Todos cometem erros", disse o presidente da UEFA, na abertura do 45.º congresso ordinário do organismo do futebol europeu, que decorre hoje em Montreux, na Suíça.



Recorde-se que dos 12 emblemas que foram anunciados no domingo como fundadores da competição, seis são ingleses, são eles Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham.