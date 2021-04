«Vamos ver se Real e Barça estão dispostos a participar nas provas europeias na próxima época»

Javier Tebas desconhece se o Real Madrid e o Barcelona, os dois ‘resistentes’ da Superliga, tencionam participar na próxima edição da Liga dos Campeões e explica aquilo que Aleksander Ceferin, líder da UEFA, quis dizer quando adiantou que existia uma hipótese, ainda que bastante reduzida, de o jogo do Real Madrid com o Chelsea, respeitante às meias-finais, não se realizar.





"Ceferin disse que havia uma possibilidade mínima disso acontecer. Quase impossível, nada mais. Por outro lado, para um clube poder participar nas provas da UEFA necessita de assinar um documento. Vamos ver se o Real Madrid e o Barcelona estão dispostos a assiná-lo, a participar nas competições europeias da próxima época. Creio que precisam de assinar o documento no decorrer do mês de maio", explica o presidente de La Liga.O dirigente espanhol evita falar em sanções a aplicar aos ‘rebeldes’. "Parece que toda a gente quer ver cabeças cortadas. Vamos ver como evolui a situação. Se se mantiveram irredutíveis [os ‘resistentes’], logo se verá o que será feito. Há que aguardar. Para já, a verdade é que estes clubes já foram sancionados pelos seus adeptos e pela comunidade, sobretudo os ingleses. Já foram alvo de uma sanção reputacional. Basta recordar a condenação que foi feita à Superliga por Boris Johnson [primeiro-ministro do Reino Unido], Emmanuel Macron [presidente de França] e pelo presidente de Portugal, entre outros", assinala Javier Tebas.