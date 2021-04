Vieri: «De dois em dois anos prendem alguém da FIFA ou da UEFA»

Christian Vieri não tem dúvidas que Superliga Europeia vai um dia realizar-se. "Vai acontecer. Não é hoje, mas no futuro será feito", afirmou o antigo jogador, acrescentando ainda que "os clubes erraram na comunicação, mas Florentino Pérez não é parvo, sabe o que quer, mesmo que existam divergências entre as equipas."





O ex-internacional italiano teceu criticas às instituições que tutelam o futebol. "De dois em dois anos prendem alguém da FIFA ou da UEFA", disse.Christian Vieri esclareceu também quais as razões para a criação de uma Superliga Europeia. "São os grandes clubes que pagam e criam as dívidas. Os melhores clubes do mundo não precisam da UEFA para gerir os seus negócios", referiu na plataforma Twitch.Mesmo após a saída de dez clubes da Superliga Europeia (exceção de Real Madrid e Barcelona), Vieri está convencido que o assunto não acabou aqui. "Como disse Florentino Pérez, os 12 clubes ainda estão lá dentro, pois existem contratos vinculativos. Pararam para raciocinar e falar uns com os outros, mas tenho a certeza que isto ainda não está morto"