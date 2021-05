Ameaças da UEFA aos clubes da Superliga Europeia podem terminar nos tribunais

A ideia da Superliga Europeia durou pouco mais de 48 horas, mas ainda continua a dar que falar. A UEFA pondera avançar com sanções para os clubes que continuam na competição, o que pode mesmo levar ao afastamento de Real Madrid, Barcelona, Juventus e AC Milan das competições europeias, como noticiou a ESPN. Algo que não está a agradar os responsáveis dos clubes mencionados.





De acordo com fonte próxima dos fundadores do projeto, como dá conta a agência noticiosa italiana ANSA, o caso pode chegar aos tribunais se se mantiver a intenção do organismo que rege o futebol europeu."Não existe a possibilidade de exclusão de clubes das competições europeias, há uma ordem do tribunal de Madrid que o impede claramente", frisou a referida fonte."As pessoas do Comité Disciplinar da UEFA são juizes e advogados que estariam sujeitos a severas sanções, responsabilidade civil e, possivelmente, responsabilidade penal se ignorassem uma ordem do tribunal. Até mesmo na Suíça, que é obrigada por um tratado a respeitar as ordens do tribunal de Madrid", alertou.