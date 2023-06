Juventus quer abandonar a Superliga e Javier Tebas reagiu: «O último que apague a luz»

Que el último cierre la puerta y apague la luz. pic.twitter.com/YvaPErFmRL — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 6, 2023

A Juventus comunicou, por carta, ao Barcelona e ao Real Madrid a sua intenção em deixar a Superliga Europeia. Este trio era o fundador do dissidente projeto que fica agora reduzido aos dois gigantes espanhóis, pois o clube italiano, a contas com a justiça no âmbito da 'Investigação Prisma', tenta uma aproximação à UEFA no sentido de amenizar eventuais punições internacionais - na Serie A, por exemplo, viu serem-lhe deduzidos 10 pontos e irá à Conference League... salvo qualquer castigo que a afaste das provas europeias.Face a esta notícia, o presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, reagiu com sarcamo nas redes sociais, partilhando uma imagem de Florentino Pérez, Joan Laporta e Bernd Reichart, o CEO da A22 Sports Management, a empresa promotora da Superliga: "O último que feche a porta e apague a luz".