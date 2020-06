Porto 'perde' Supertaça Europeia

A Supertaça Europeia vai ser disputada em Budapeste, em 24 de setembro, em detrimento do Estádio do Dragão, no Porto, anunciou esta quarta-feira a UEFA. O embate entre o vencedor das edições de 2019/20 da Liga dos Campeões e da Liga Europa estava marcado para o recinto 'azul e branco' em 12 de agosto, tendo sido adiado, devido ao prolongamento da temporada devido à pandemia de covid-19, e remarcado para a capital da Hungria.





Esta alteração do palco do jogo foi anunciada hoje após uma reunião do Comité Executivo da UEFA, sobre a recalendarização das competições europeias face à pandemia provocada pelo novo coronavírus, que decidiu atribuir a Lisboa a organização de uma inédita 'final a oito' da Liga dos Campeões.A UEFA decidiu que as próximas edições vão ser disputadas nos locais previstos, casos de Belfast, em 2021, Helsínquia, em 2022, e Kazan, na Rússia, em 2023.O Estádio do Dragão, tal como o Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, foi apontado como possível anfitrião de jogos da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em 07 e 08 de agosto, caso não sejam disputados nos recintos dos clubes.Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, Barcelona-Nápoles e Bayern Munique-Chelsea são os jogos que faltam disputar desta fase, enquanto Atlético Madrid, Atalanta, Leipzig e Paris Saint-Germain já estão qualificados para os 'quartos'.