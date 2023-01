UEFA informa que Supertaça Europeia já não vai ser disputada na Rússia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UEFA comunicou esta quarta-feira que a Supertaça Europeia de 2023 já não será disputada na cidade russa Kazan, como estava inicialmente previsto.

Em nota publicada no site oficial, o organismo que tutela o futebol europeu informou que o troféu - que colocará frente a frente os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa - será disputado no próximo dia 16 de agosto, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em Atenas, capital da Grécia, no estádio Georgios Karaiskakis.





Segundo o mesmo anúncio, a decisão foi tomada pelo Comité Executivo da UEFA.A próxima reunião do Comité Executivo da UEFA está agendada para o dia 4 de abril - um dia antes do 47.º Congresso Ordinário da UEFA -, em Lisboa.