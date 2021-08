Unai Emery: «Fizemos um grande jogo perante uma das melhores equipas do mundo»

Unai Emery, treinador do Villarreal, não podia estar mais satisfeito com os seus jogadores após o jogo frente ao Chelsea, a contar para a Supertaça Europeia, apesar de a equipa ter perdido nos penáltis.





"Fizemos um grande jogo perante uma das melhores equipas do mundo e estivemos perto de conquistar este troféu. Saímos de cabeça bem levantada. Soubemos adaptar-nos ao adversário, dominámos em várias fases do jogo e atirámos duas bolas ao poste, mas no prolongamento estávamos muito cansados. Só pensávamos em ganhar, mesmo sabendo que não éramos os favoritos e que tínhamos de fazer tudo bem nos 90 minutos para levarmos a Supertaça. É um privilégio jogar esta competição porque são muito poucos os clubes que podem alguma vez disputá-la no seu historial. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores", referiu.