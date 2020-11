Moçambique perde 4-1 nos Camarões em duelo entre técnicos portugueses

A seleção de futebol de Moçambique, treinada pelo português Luís Gonçalves, perdeu esta quinta-feira 4-1 nos Camarões, do compatriota Toni Conceição, formação que se isolou no grupo F de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) 2021.

O avançado Vincent Aboubakar, ex-FC Porto, abriu o ativo, aos 38 minutos, e ampliou para 2-0, aos 47, seguindo-se novo tento de Andre-Frank Zambo, aos 58.

Os anfitriões lideravam por 3-0 quando Cumbane Kamo-Kamo reduziu, aos 74, para os 'mambas', contudo, N'Jie Clinton, aos 81, restabeleceu a vantagem e fixou o 4-1 final.

No outro jogo do grupo, Cabo Verde desperdiçou a oportunidade de subir ao segundo lugar, cedendo empate caseiro frente ao menos cotado Ruanda a 0-0.

Neste grupo, os Camarões estão automaticamente qualificados, visto serem os anfitriões, pelo que o outro apurado será o segundo classificado, ou uma das outras seleções que vencerem o grupo.

Os Camarões lideram com sete pontos em três jogos, seguidos de Moçambique com quatro, Cabo Verde com três e Ruanda com um.

A CAN devia ter-se realizado em 2021, nos Camarões, mas foi adiada para 2022 devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.