Egito de Rui Vitória acelera com Salah ao volante

Salah voltou a ser fundamental, agora no triunfo (2-0) do Egito de Rui Vitória frente ao Malawi, no Cairo, na 3ª jornada do Grupo D da fase de qualificação para a CAN’2023. O avançado do Liverpool inaugurou o marcador aos 20 minutos, através de uma finalização junto à marca de penálti, e depois assistiu Marmoush (45’+1), extremo do Wolfsburgo.

O fora de série do Liverpool chegou aos 50 golos ao serviço dos Faraós. Tornou-se no sétimo africano a marcar pelo menos meia centena de golos pela seleção, juntando-se a Chitalu (Zâmbia), Phiri (Malawi), Hossam Hassan (Egito), Drogba (Costa do Marfim), Samuel Eto’o (Camarões) e Asamoah Gyan (Gana). Curiosamente... ainda não é o melhor marcador do Egito. Hossam Hassan (68) continua sentado no trono.

O Egito lidera o Grupo D com seis pontos, tantos quantos a Guiné, que superou (2-0) a Etiópia, em Casablanca, tendo Morlaye Sylla (Arouca) feito a assistência para o segundo golo. Malawi e Etiópia seguem no terceiro e quarto lugares, ambos com três pontos.