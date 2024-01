Angola impõe-se em edição histórica

Pedro Gonçalves está a fazer história ao comando da seleção de Angola. Além de ter carimbado o passaporte para os oitavos de final da CAN’2023 – o apuramento já estava garantido antes de entrar em campo –, ao vencerem ontem o Burkina Faso (2-0), os palancas negras conseguiram um feito inédito: nunca tinham ganho dois jogos numa edição da prova. Além disso, garantiram o 1º lugar do Grupo D, com 7 pontos – o máximo que os angolanos tinham conseguido até este ano foram 5, em 2010 e 2012.

Com nomes bem conhecidos como Kialonda Gaspar (defesa do E. Amadora), Fredy, Bruno Paz, Estrela ou Gelson Dala no onze, Angola adiantou-se aos 36’, com um cabeceamento de Mabululu após livre de Fredy. Já nos descontos (90’+2), Zini fechou as contas. "Estou muito feliz. É um momento histórico para nós. Esta vitória é uma confirmação", salientou Pedro Gonçalves no final.

Mauritânia humilha Argélia

Em sentido contrário, a seleção da Argélia confirmou o mau momento. Depois de ter empatado os dois primeiros jogos, desta vez perdeu (0-1) com a Mauritânia. Uma derrota humilhante que deixa Mahrez e companhia no último lugar do grupo. Ao invés, os mauritanos apuraram-se para os ‘oitavos’ com um dos quatro melhores terceiros classificados ao conseguirem a primeira vitória da sua história na competição. Dellahi marcou aos 37’.