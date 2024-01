Costa do Marfim falha regresso de Hervé Renard

Com os 'oitavos' da CAN’2023 prestes a arrancar - amanhã realizam-se os primeiros dois jogos –, a anfitriã Costa do Marfim vive uma situação caricata. Depois de ter despedido o selecionador Jean-Louis Gasset na sequência da derrota (0-4) com a Guiné Equatorial, a federação local tenta agora arranjar um substituto para orientar a equipa frente ao Senegal. Hervé Renard era o técnico desejado, até porque levou os costa-marfinenses ao título em 2025, mas o francês comanda atualmente da seleção feminina de França. A Costa do Marfim tentou negociar com a federação gaulesa a cedência de Renard para o que resta da CAN, mas não chegaram a acordo.

Salah responde aos críticos

Mohamed Salah, capitão do Egito de Rui Vitória, tem sido alvo de críticas, sendo acusado por falta de compromisso. O avançado está lesionado e voltou para Liverpool, tendo ainda a esperança de recuperar a tempo de ajudar a equipa. "Ontem comecei o programa de tratamento e reabilitação e farei tudo o que for possível para estar pronto o mais rapidamente possível e regressar à seleção nacional, como foi acordado desde o início", revelou o craque nas redes sociais.



Autor: J.C.