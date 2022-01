A bofetada que incendiou os ânimos no final do Egito-Marrocos

O Egito assegurou este domingo uma vaga nas meias finais da CAN ao bater Marrocos (2-1 a.p) , num jogo que ficou marcado por uma "bofetada" que aconteceu já após o apito final.De acordo com o 'L'Équipe', instalou-se a confusão entre jogadores e staff de ambas as seleções já perto dos balneários, com foco em Hakimi, lateral marroquino do PSG.O defesa, que já durante o encontro se envolveu numa troca de palavras com um adversário depois de sofrer uma entrada dura, teve mesmo de ser "agarrado para não responder a provocações", que terão começado quando um dos guarda-redes do Egito deu uma bofetada ao presidente da federação marroquina, Fouzi Lekjaa.As autoridades acabaram mesmo por ser chamadas ao local para acalmar os ânimos das comitivas das duas seleções, que foram separadas.O Egito marcou assim duelo nas meias finais com os Camarões, jogo que colocará frente a frente dois treinadores portugues: Carlos Queiroz e António Conceição.