Adeptos do Benim atacam jogadores

Os jogadores da seleção do Benim passaram momentos de grande tensão após a derrota (0-1) da última quarta-feira, frente a Moçambique. Minutos depois de sair do estádio, na maior cidade do país, Cotonou, o autocarro da comitiva foi apedrejado por dezenas de adeptos, deixando, além de danos na viatura, quatro jogadores com mazelas. “Demorámos mais de duas horas para sair do estádio e, algumas centenas de metros depois, fomos atacados por pessoas que atiraram pedras de ambos os lados da estrada”, explicou o avançado Tidjane Anane ao ‘L’Équipe’.

Segundo a imprensa local, Steve Mounié, Olivier Verdon, Desiré Azankpo e Jodel Dossou foram os futebolistas a sair com ferimentos ligeiros do incidente, motivado pela insatisfação perante duas derrotas nas duas primeiras jornadas da fase de apuramento para a CAN’2023.