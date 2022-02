Aliou Cissé dedica troféu ao povo senegalês

Aliou Cissé, o homem do leme deste Senegal, não conseguiu conter as emoções no final do encontro. E não era para menos, já que o ex-jogador falhou o penálti decisivo na final da CAN de 2002 e viu os Camarões levantarem o troféu. Em 2019, voltou a ‘bater na trave’, já enquanto selecionador - cargo que ocupa há sete anos. Pelo meio, apurou os leões para o Mundial’2018, o segundo na história daquele país da África Ocidental. Mas à terceira... foi mesmo campeão! “Foi extremamente difícil, mas nós nunca desistimos. Isso prova a mentalidade desta geração. Estamos muito felizes por esta conquista e dedicamos esta vitória ao povo senegalês”, atirou ‘El Tactico’, como é conhecido, ele que viu a conferência de imprensa ser interrompida... pelos seus jogadores! Mané, o herói, realçou a importância do título. “É o troféu mais importante da minha vida. Os outros são sapenas um bónus”, sublinhou, revelando ainda o que disse a Mohamed Salah após o jogo: “Eu disse-lhe que continua a ser um grande jogador e que tenho todo o respeito por ele.”

Wael Gomaa, adjunto de Queiroz, apontou a fadiga como culpada da derrota. “Os nossos jogadores estão muito cansados. Jogámos 120 minutos em quatro jogos seguidos contra equipas difíceis”, lembrou.