Anfitrião Egito estreia-se com triunfo magro sobre o Zimbabué

O anfitrião Egito estrou-se esta sexta-feira da melhor forma na Taça das Nações Africanas (CAN), ao vencer por 1-0 o Zimbabué, na primeira jornada do Grupo A da competição, no Cairo.No encontro inaugural da CAN2019, os egípcios, recordistas de troféus (sete) e finalistas da edição anterior, superaram o primeiro 'obstáculo', graças a um golo de Mahmoud Hassan, mais conhecido como Trezeguet, aos 41 minutos.Apesar da ameaça de boicote, por, alegadamente, não lhes terem sido pagos alguns prémios monetários, os jogadores do Zimbabué surgiram em campo e até poderiam ter aproveitado uma desatenção do adversário para se colocarem em vantagem.Contudo, acabou por ser o Egito a adiantar-se e a capitalizar o maior domínio, numa iniciativa de Trezeguet, que fletiu da esquerda para o meio e rematou sem hipóteses de defesa para Sibanda.No segundo tempo, Mohamed Salah esteve muito próximo de marcar para os anfitriões, por duas vezes, mas a vantagem mínima manteve-se até final e o Egito conquistou os primeiros pontos.A 32.ª edição da Taça das Nações Africanas decorre no Egito, até 19 de julho, com uma total de 24 seleções, entre as quais Angola (no Grupo E, com Tunísia, Mauritânia e Mali) e Guiné-Bissau (no F, com Gana, Camarões e Benim), que representam a lusofonia.Os 'palancas negras' estreiam-se na segunda-feira, diante da Tunísia, às 18:00 (hora de Lisboa), em Suez, enquanto os 'djurtus' jogam com os Camarões, na terça-feira, às 18:00, em Ismailia.Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos apuram-se para os oitavos de final da CAN2019, tal como os quatro melhores terceiros colocados.