Angola abre qualificação com um triunfo

A seleção de Angola, comandada por Pedro Gonçalves, iniciou a qualificação para a CAN’2023 com uma vitória (2-1) sobre a República Centro-Africana. Ainda assim, a equipa do técnico português sentiu grandes dificuldades para conquistar os três pontos, pois os visitantes estiveram em vantagem, com um golo de Ndlend, aos 32’. A reviravolta surgiu apenas na segunda parte, já depois de Fredy ter desperdiçado um penálti aos 58’, com Nzola (72’) e Gelson Dala (76’) a serem os heróis do triunfo dos Palancas Negras.Ainda no Grupo E, o Gana - rival de Portugal no Mundial – venceu Madagáscar por 3-0 (golos de Kudus, Afena-Gyan e Bukari). Já no Grupo J, a Líbia bateu (1-0) o Botswana na outra partida de ontem.