Angola, Burkina Faso e Mali mais próximos dos oitavos de final da CAN

Angola venceu este sábado a Mauritânia por 3-2 e vai discutir um lugar nos oitavos de final da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN) com o Burkina Faso, que permitiu à Argélia tardio empate 2-2.

Com dois tentos do antigo jogador de Sporting e Rio Ave Gelson Dala, aos 30 e 50 minutos, aos quais se juntou um de Gilberto, aos 53, os 'palancas negras' assumiram o comando do Grupo D, com os mesmos quatro pontos do Burkina Faso.

Os pupilos de Pedro Soares Gonçalves ainda sofreram, com os golos de Sidi Bouna Amar, aos 43, e a 'bomba' de Aboubakary Koita, aos 58, contudo, Angola segurou os três pontos.

Finalistas derrotados pela Nigéria em 2013, os 'garanhões' estiveram duas vezes na frente e assim tiveram um pé nos 'oitavos', não fosse Baghdad Bounedjah, que 'bisou', resgatar no tempo extra um ponto para a Argélia, que agora soma dois e, enquanto defronta a Mauritânia, vai 'jogar' com o embate entre os seus rivais.

O avançado argelino, que representa o Al-Sadd, do Qatar, manteve os 'guerreiros do deserto', vencedores em 1990 e 2019, ligados à esperança com tentos aos 51 e 90+5, depois do rival ter estado duas vezes no comando, com os remates certeiros de Mohamed Konate, aos 45+3, e Bertrand Traore, aos 71, de penálti.

Avançam para os oitavos de final os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros.

No Grupo E, Lassine Sinayoko adiantou o Mali, finalista em 1972, aos 10 minutos, no entanto, aos 20, Hamza Rafia já tinha igualado para a Tunísia, que conquistou a CAN em 2004.

A igualdade deixou o Mali na liderança, com quatro pontos, seguido da Namíbia, que, no domingo, defronta a África do Sul, a zeros, enquanto a Tunísia é terceira, com somente um ponto.

Até ao momento, há somente duas equipas com assento garantido nos oitavos de final da CAN, nomeadamente Cabo Verde, que garantiu o primeiro lugar no Grupo B, e o Senegal, campeão em título, que comanda a 'poule' C.