Angola de Pedro Gonçalves empata e complica apuramento para a CAN'2023

A seleção angolana de futebol, treinada pelo português Pedro Gonçalves, empatou esta segunda-feira diante do Gana (1-1), em Luanda, e complicou o apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN2023), em jogo da quarta jornada do Grupo E.

Lucas João, aos 51 minutos, de penálti, adiantou Angola, enquanto Osman Bukari, aos 72, restabeleceu a igualdade.

No jogo da primeira volta, em território ganês, os angolanos perderam por 1-0, após golo marcado por Antoine Semenyo, já em tempo de compensação, aos 90+5 minutos.

A seleção angolana volta a jogar em 11 de junho diante da República Centro-Africana, em campo emprestado nos Camarões, e, em caso de derrota, perde a possibilidade de marcar presença na maior competição africana a nível de seleções. Angola encerra a fase de qualificação, em Luanda, na receção a Madagáscar, em setembro.

No outro jogo do grupo, a República Centro-Africana voltou a vencer Madagáscar, agora por 2-0, em casa, após vitória por 3-0 sobre o mesmo adversário, no jogo da primeira volta, no terreno dos derrotados.

Com este resultado, Angola mantém-se em terceiro no Grupo E, com cinco pontos, com o Gana a liderar, com oito, seguido pela República Centro-Africana, com sete. Madagáscar é último, com um.