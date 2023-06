Angola de Pedro Gonçalves joga partida decisiva: «No sábado lá estaremos para a nossa final»

A seleção de Angola, treinada pelo português Pedro Gonçalves, realiza sábado uma partida que pode revelar-se determinante para as aspirações dos 'palancas negras' rumo à fase final do CAN 2023, que decorrerá na Costa do Marfim, entre 5 e 28 de janeiro de 2024.convidou o treinador português a partilhar alguns dos seus sentimentos a poucos dias do importante confronto com a República Centro-Africana, que curiosamente terá como palco a cidade de Douala, nos Camarões."Cá vamos desenvolvendo o nosso trabalho de preparação, com as nossas maleitas e, no sábado, lá estaremos para a nossa final, com um espírito bastante positivo", assegura Pedro Gonçalves, reforçando a ideia de que todo o grupo acredita que "vai correr bem".Angola ocupa a 3ª posição do Grupo E de qualificação, com 5 pontos, menos dois do que a República Centro-Africana e a três do Gana, que lidera o grupo. Em caso de vitória, os 'palancas negras' ascenderão, pelo menos, ao 2º posto, quando ficará a faltar apenas um encontro nesta fase de qualificação, no qual os angolanos irão enfcrentar o último classificado do grupo, Madagáscar.