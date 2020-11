Angola empata com a RD Congo na corrida à CAN2022

A seleção angolana de futebol, treinada pelo português Pedro Gonçalves, empatou este sábado (0-0) diante da República Democrática do Congo (RD Congo), em jogo do grupo D de qualificação para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2022.

Com este resultado no encontro da 3.ª jornada, a seleção angolana somou o primeiro ponto, mas continua no 4.º e último lugar, enquanto a RD Congo, 3.ª classificada, alcançou três pontos na corrida à CAN de 2022, que terá lugar nos Camarões.

Em Kinshasa, o equilíbrio dominou o desafio entre 'leopardos', denominação da seleção congolesa, e os 'palancas negras', que anulavam todas as investidas ofensivas do adversário, o qual apresentava maior volume ofensivo.

Angola também procurou visar a baliza contrária, com Fábio Abreu, Gelson Dala e Mateus Galiano a incomodarem a defensiva da RD Congo, que, até ao final da partida, manteve a sua baliza inviolável. Ambas equipas voltam a jogar na próxima terça-feira, em Luanda, no estádio 11 de Novembro.

O grupo é comandado pelo Gabão, com sete pontos, seguido da Gâmbia, com quatro, ambos também com três jogos disputados.